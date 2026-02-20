La Hormiga le dice no al CSKA
Armando González fue buscado por el club ruso, apuesta por Chivas con su proyecto y el Mundial
Armando ´La Hormiga´ González fue tanteado por el futbol europeo y decidió, al menos por ahora, quedarse en Chivas. El delantero del Rebaño fue buscado por el CSKA de Moscú, que ofrecía pagar su cláusula de rescisión, misma que es superior a los 20 millones de dólares, pero la decisión fue mantenerse unos meses más con el cuadro rojiblanco.
Las fuentes señalaron que Armando González decidió permanecer en Chivas por el proyecto en el que está incluido, su sueño mundialista y ser campeón con el Guadalajara: "Rechazó la oferta por Chivas, por su proyecto, por el Mundial, es el tema", confiaron los informantes.
El CSKA de Moscú estaba listo para pagar los 20 millones de dólares que corresponden a la cláusula de rescisión a Chivas. Antes de esto, se comunicaron con el entorno del jugador para compartirle el interés y esperar la carta para realizar la transferencia. Sin embargo, la decisión de Armando González y su entorno fue sin titubeos y con la mente puesta en el Mundial y su futuro inmediato con Chivas.
Asimismo, las fuentes confirmaron que hay sondeos por clubes de Inglaterra, Arabia Saudita y España. Esta situación se aclarará posterior a la Copa del Mundo, donde la fe del delantero está puesta en aparecer en la convocatoria final.
Actualmente, Armando González es titular del Guadalajara, luego de quedar campeón de goleo en el semestre anterior. Asimismo, es sublíder de la tabla de goleo con cinco tantos, a una diana de Joao Pedro del Atlético de San Luis.
