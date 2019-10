La indirecta de Oribe Peralta a los Tigres

El delantero de las Chivas y presidente honorario de la AMFpro dejó un mensaje en redes sociales, tras los primeros goles de Tigres durante la protesta del Veracruz.

En redes sociales poco gustó el actuar de los Tigres durante la protesta de los Tiburones Rojos, una vez que el árbitro dio el pitazo inicial en la cancha del Luis "Pirata" Fuente.

Después de un minuto, en que ambas plantillas no se movieron como solidaridad con el conjunto escualo, los felinos no supieron qué hacer, más que aprovecharse de la situación con remates de Eduardo Vargas (2') y André-Pierre Gignac (4') que terminaron en gol (0-2).

Y mientras la localía reclamaba la falta de empatía, en redes sociales figuras del gremio futbolístico levantaron la voz, en especial Oribe Peralta.

Cabe recordar que el ahora delantero del Guadalajara es uno de los presidentes honorarios de la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales (AMFpro).

Pero "El Cepillo" no fue el único en reprocharle a los regiomontanos.

"Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor." — Oribe Peralta (@OribePeralta) October 19, 2019