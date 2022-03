La japonesa Kaori Sakamoto, campeona mundial por primera vez

La japonesa Kaori Sakamoto, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos, se proclamó este viernes, en la ciudad francesa de Montpellier, campeona mundial de patinaje artístico por primera vez tras mantener en el programa libre el liderato del que ya disfrutaba desde el corto.



Sakamoto, de 21 años, sumó un total de 236,09 (80,32 en el corto y 155,77 en el libre) con los que mejora su hasta ahora mejor marca, que eran los 233,13 que le dieron el bronce en Tokio 2020. Tras ella acabaron la belga Loena Hendrickx (217,70), de 22 y cuarta en los últimos Europeos, y la estadounidense de 16 años Alysa Liu, que superó a su compatriota Mariah Bell, tercera el miércoles en el corto.

La patinadora de Kobe, quinta en los mundiales de 2019 y sexta en los de 2021, completó un gran programa libre con los acordes de 'No More Fight Left In Me' por Imany, y 'Armand Amar Tris' por Elilie Goulding y Junkie XL.

Kaori Sakamoto es la sexta japonesa que logra el título mundial femenino. Une su nombre a los de Midori Ito (1989), Yuka Sato (1994), Shizuka Arakawa (2004), Miki Ando (2007 y 2011) y Mao Asada (2008, 2010 y 2014). Japón atesora ya nueve coronas.