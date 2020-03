La jornada 11 de la Liga MX se jugaría martes y miércoles

Los directivos de la Liga MX continúan en comunicación con las autoridades de la Secretaría de Salud en busca de las alternativas para jugar la Jornada 11 del Clausura con público, sin necesidad de que los partidos se realicen a puerta cerrada.

La primera idea era la posponer dicha fecha del campeonato y acomodarla, después de la Fecha FIFA a mitad de semana, en espera de que la alerta de salud por el brote de coronavirus bajara; sin embargo, las cosas podrían cambiar.

Con la intención de que los partidos del futbol mexicano continúen su marcha con público, los encuentros se disputarían martes y miércoles. Esta recomendación surge a raíz de que el brote de COVID -19 en México aún se encuentra en Fase 1 y para el fin de semana podría evolucionar.

Esta situación no agrada del todo a algunos equipos, ya que el desgaste de los jugadores sería considerable; sin embargo, esto sigue siendo todavía una opción más.

Hasta este día, en México se reportaron 26 casos positivos de coronavirus, además de 105 casos sospechosos, informó la Secretaría de Salud. De jueves a domingo el número de casos de infectados incrementó a 11 personas.

Por la mañana, en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, explicó que cancelaciones de eventos masivos representan una decisión que debe tomarse caso a caso, día con día e incluso hora con hora, analizando un balance riesgo – beneficio.



Posible acomodo de los encuentros:

Martes. Morelia vs San Luis, Pumas vs Tijuana, Querétaro vs Guadalajara

Miércoles. Puebla vs Cruz Azul, Monterrey vs Santos, América vs León, Pachuca vs Toluca, Necaxa vs Tigres, FC Juárez vs Atlas