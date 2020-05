La Juventus entraría a la pelea por Raúl Jiménez

El mexicano Raúl Jiménez podría salir del Wolverhampton y jugar a lado del astro portugués Cristiano Ronaldo en Italia.

Según The Sunday Times, la Juventus entrará fuerte a la pelea por el delantero mexicano.

Sin embargo, la escuadra italiana no la tendrá fácil, además de que busca el sustituto de Gonzalo Higuaín, ya que el Manchester United también es otro de los interesados por el examericanista.

Según el rotativo inglés, el Wolverhampton pediría no menos de 40 millones de dólares por el delantero tricolor, quien ha incrementado su valor desde que salió del Benfica y ha hecho ruido en la Premier League (26 goles en 67 apariciones).