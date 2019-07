La Juventus le dice adiós al videojuego "FIFA 20"

Llegaron las malas noticias para los fanáticos del videojuego "FIFA 20", pues, la Juventus firmó derechos de exclusividad con la competencia Pro Evolution 2020, por lo que el escudo, nombre y estadio del equipo de la Vecchia Signora no podrá verse en el juego de FIFA.

En FIFA el equipo saldrá con el nombre Piemonte Calcio, y no tendrán estadio, por lo que la imagen de Cristiano Ronaldo portando el uniforme de la Juventus no se verá en la nueva edición del videojuego.

¿Cuál fue la acción que tomó EA? Le cambiaron el nombre Piemonte Calcio, tomando en cuenta que así se llamaba el equipo en la serie japonesa "Los Supercampeones".