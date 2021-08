La Liga de España cede, liberará a sus seleccionados para Fecha FIFA

La Liga de España ha cedido, y liberará a los jugadores que militan en su Liga para que acudan a las convocatorias con sus selecciones en Fecha FIFA.

Esto libera a Andrés Guardado del Betis y Néstor Araujo del Celta para viajar con la Selección Nacional Mexicana a sus duelos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá.

La Liga Española tuvo que ceder ante la negación del TAS de apoyar su postura de no ceder seleccionados, pero tuvo que cambiar fechas en sus calendarios para no perjudicar a sus clubes, además de advertir que seguirá en su postura de que la FIFA no afecte a sus equipos con estas convocatorias.

Las protestas van dirigidas hacia el calendario de la Conmebol al que le aumentaron dos días en la próxima Fecha FIFA, no así Concacaf y UEFA, quienes se acoplaron a jugar tres juegos en el periodo de tiempo ya establecido.

Comunicado:

Ante la denegación de medidas cautelares por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que consideremos no conforme a derecho en la forma, en el fondo y en la persona que ha tomado la resolución, y a lo que se suma que la solicitud de las citadas medidas ha sido rechaza sin motivación alguna por parte del tribunal, LaLiga quiere comunicar que:

Seguirá con los procedimientos puestos en marcha en los diversos organismos judiciales ya que la decisión de FIFA sobre la alteración del calendario internacional trasciende el problema ocasionado en esta ocasión, ya que es una plena declaración de intenciones de intervenir en las autonomías de las ligas nacionales de forma indirecta, en un claro abuso de derecho.

Al objeto de intentar disminuir los irreparables daños causados por esta decisión que atenta contra la integridad deportiva de la competición, anunciamos las siguientes decisiones respecto a la próxima jornada.

Cambios:

a. Solicitar al Comité de Competición de la RFEF el aplazamiento de los siguientes partidos de la Jornada 4 de LaLiga Santander que se debían disputar el sábado 11 de septiembre:

· Villarreal CF – Deportivo Alavés

· Sevilla FC - FC Barcelona

b. Modificar los horarios del resto de partidos de la Jornada 4:

· Sábado a las 18:30 | Levante UD - Rayo Vallecano

· Sábado a las 21:00 | Athletic Club vs RCD Mallorca

· Domingo a las 14:00 | RCD Espanyol de Barcelona - Atlético de Madrid

· Domingo a las 16:15 | CA Osasuna - Valencia CF

· Domingo a las 18:30 | Cádiz CF - Real Sociedad

· Domingo a las 21:00 | Real Madrid - RC Celta

· Lunes a las 20:00 | Getafe CF - Elche CF

· Lunes a las 22:00 | Granada CF - Real Betis

3. Asimismo, LaLiga ha puesto a disposición de los Clubes vuelos charters para el desplazamiento de los jugadores afectados para su incorporación a las respectivas convocatorias.

Bajo protesta:

En este sentido recalcamos que, con la decisión de FIFA, los jugadores afectados se reincorporarán con sus Clubes a lo largo del viernes, después de haber jugado 3 partidos, y muchos de ellos juegan el sábado o el domingo, siendo evidente que no estarían en disposición de poder competir en igualdad de condiciones con sus Clubes.

LaLiga presentó esta solicitud ante el TAS en defensa de la integridad de la competición de LaLiga y los derechos de los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las selecciones de CONMEBOL, debido al aumento en dos días del período FIFA en septiembre y octubre de 2021. En otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en dos días el período a pesar de disputar el mismo número de encuentros de selecciones (3 partidos) haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días (hasta miércoles) para la disputa de los tres partidos internacionales, sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales. Además, esta problemática se da después de que las ligas domésticas, junto con sus clubes, ya hicieran un esfuerzo admitiendo una nueva ventana FIFA (para todas las confederaciones menos UEFA) en enero de 2022, para recuperar fechas de partidos de selecciones afectados por la pandemia.

En octubre volveremos a enfrentarnos a este sinsentido que afectará a la Jornada 9 de LaLiga.