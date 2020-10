La Liga Mexicana del Pacífico arrancará su temporada con público

La Liga ARCO Mexicana del Pacífico arrancará con público en la mayoría de las plazas de cara a la temporada 2020-2021. Omar Canizales Soto, presidente de la Liga, informó que Jalisco y Nuevo León son los únicos lugares donde no habrá acceso en el inicio de la campaña "pero podría cambiar la situación en noviembre", dijo.

Canizales Soto comentó que depende de la plaza es la cantidad de porcentaje que tendrán los equipos de ingreso al público, que varía entre el 30 y el 40 por ciento. Aclaró que habrá medidas de sanitarias rigorosas para evitar cualquier tipo de contagio de coronavirus Covid-19.

"Las medidas sanitaria son largas, algunos equipos tienen 102 páginas de protocolo, otros tienen 87, pero en términos generales son la utilización de los tapetes sanitizantes, arcos sanitizantes, toma temperatura, cubrebocas obligatorios, mantener distancias y no permitir que los aficionados caminen entre los pasillos, solo podrán ir al baño y sentarse nuevamente en su lugar".

De esta forma, está autorizado para el ingreso de gente a la tribuna con los Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave, Mayos de Navojoa, Yaquis de Obregón, Cañeros de los Mochis y los Tomateros de Culiacán. Restaría la autorización para Charros de Jalisco y los Sultanes de Monterrey.

Por otra parte, Canizales Soto comentó que existe la posibilidad de que se cancelen algunos partidos en caso de que haya brote por Covid-19, aunque se corre el peligro de que pierda el partido el equipo presente casos masivos de coronavirus.

"Se suspendería solamente en el caso de que se queden sin menos de cinco pitchers y sin jugadores de cuadro más un cambio, ese sería el caso extremo para cancelar un juego",

"Hay corresponsabilidad por cuidar todos los protocolos en los equipos y si se llegara a suspender un partido si es en la misma vuelta podrá jugarse, pero si es en los últimas dos series y si el equipo no puede jugar, lo perderá". La regla será para todos, el objetivo es que cuiden el protocolo, el objetivo es no tener que cancelar juegos".

Hasta el momento en cuanto a casos positivos informó que "existe un promedio de 5.3 contagios de personas por club, esto estaba por abajo de las expectivas de niveles que esperábamos, así que estamos preparados para llevar temporada sin problema". La campaña 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico arrancará este 15 de octubre.