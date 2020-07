La Liga MX volvería hasta agosto

Para el domingo por la noche, está programada la presentación del calendario del Apertura 2020, pero no se sabe todavía cuándo realmente va a comenzar el futbol en forma oficial, por irónico que parezca.

Aunque Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció que se comenzará a jugar el 24 de julio, o en todo caso el 23, el jueves, hay otros factores que podrían hacer mover la fecha para el 6 o 7 de agosto.

Los factores serían: La venta de Fox Sports. Si la transacción del canal deportivo se confirma, algunos equipos que tienen contrato vigente con éste, como León, Pachuca y Monterrey, deberán buscar un canal de emergencia, además de que está en el aire el pago pendiente a estas organizaciones.

También está la cuestión de algunos clubes que siguen inconformes en recibir a los grandes —como Chivas y América— en las primeras fechas, cuando no se tendrá público. Se tiene la esperanza de que, a mediados del torneo, se deje entrar a la gente en algún porcentaje.

Finalmente, otro punto a tomar en cuenta es que —si se atrasa el inicio del Apertura— se dará tiempo para que, en teoría, los contagios por Covid-19 bajen y no haya tanto riesgo de tener un rebrote.

Todavía quedan algunos días para decidir. La fecha (23 de julio) está puesta, pero no se descarta que pueda moverse. Hoy, todos quieren dejar de perder, así es que pelean por lo suyo.