La Lucha Libre regresará con público

La Lucha Libre Triple A informó que regresarán las funciones con público y solo esperan el visto bueno de la Secretaría de Salud para definir las fechas en que se disputarán las mismas.

La diferencia es que será bajo el concepto "auto luchas", es decir, los aficionados que busquen ingresar lo harán en su coche, hasta con cuatro personas por unidad.

Dario Roldán, director general de la tres veces estelar, informó que está en análisis el protocolo de sanidad por parte de la Secretaría de Salud, y en cuanto reciban "luz verde" podrán en marcha los eventos.

"Será el estacionamiento de Six Flags México, ya que es un lugar que cumple las medidas de seguridad, se montará espectacular escenario", dijo Roldán.

Informó que la venta de boletos será digital y a través de una aplicación que pronto lanzará la empresa.

Con el fin de que nadie se pueda perder las luchas, el ring no se pondrá a nivel del piso; se colocará 1.20 metros de altura, además de que habrá pantallas.

"Es una serie de eventos, la idea es que los fines de semana se realicen y que sea durante varios fines de semana", apuntó Roldán.

"Seremos muy cuidadosos con las pruebas dentro del protocolo sanitarias, haremos las pruebas de Covid- 19, además, lo haremos con talento mexicano, extranjeros en este momento no".

Agregó que todavía se tiene contemplado realizar Triplemanía XXVII, aunque cambiará de fecha y sede, aún por confirmar.