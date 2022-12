La maldición de Inglaterra en Copas del Mundo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El equipo dirigido por Gareth Southgate lo intentó, llegó como una de las favoritas y cayó en su intento por llegar a la semifinal. La Selección de Inglaterra no pudo avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo 2022 en Qatar tras caer con Francia por 2-1. De esta forma, se alarga a 57 años la racha para que los británicos vuelvan a ser campeones del mundo.



Los recientes fracasos de Inglaterra

A pesar de ser quienes inventaron el deporte, la suerte no ha estado del lado inglés, ya que en 150 años desde que jugaron su primer partido, solo han ganado una Copa del Mundo (Inglaterra 1966) por ninguna Eurocopa o Liga de Naciones.

- COPA DEL MUNDO: desde su campeonato como locales hace 57 años, el cual ganan con polémica del 'gol fantasma', Inglaterra solo ha alcanzado estar entre los cuatro mejores en dos ocasiones (en Rusia 2018 e Italia 1990 llegaron al partido por el tercer puesto y perdieron los dos), no se clasificó a tres Mundiales (Alemania 1974, Argentina 1978 y Estados Unidos 1994) y una vez quedó eliminada en fase de grupos (Brasil 2014).

En esta Copa del Mundo, tuvieron un grupo accesible con Estados Unidos, Irán y Gales. Terminaron en primer lugar y tras golear a Senegal por 3-0 en Octavos de Final, las expectativas eran altas. Sin embargo en Cuartos de Final se encontraron con la actual campeona del mundo y el sueño de la segunda estrella quedó en el camino.

- EUROCOPA: la historia inglesa en este torneo es aún más trágica. Fue anfitrión en dos ocasiones (1996 y 2020) y en la primera llegaron hasta semifinales donde perdieron por penales frente al eterno rival Alemania, y la reciente decepción se la llevaron en la final, nuevamente por penales, ahora frente a Italia. De hecho, esas dos actuaciones son las mejores que ha tenido en la historia del torneo junto a Italia 1968, donde no avanzaron de semifinales.