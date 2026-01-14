La Máquina recibe al Atlas

México.- Tras comenzar con el pie izquierdo el Clausura 2026, la Máquina del Cruz Azul buscará este miércoles recomponer el camino al recibir en el estadio Cuauhtémoc a los Rojinegros del Atlas, en el marco de la jornada 2.

Así, el conjunto celeste iniciará su camino hacia el título en una nueva casa, en Puebla, siendo está la quinta ocasión que el cuadro de La Noria tiene nueva sede para sus juegos como local.

En sus inicios fue el estadio de Ciudad Cooperativa, posteriormente el estadio Azteca (hoy Banorte) donde tuvo sus mayores éxitos en la liga mexicana; posteriormente se mudó al estadio Azul, donde vivió amargas experiencias en la búsqueda del campeonato.

El año pasado, con la remodelación del Azteca para el Mundial 2026, La Máquina jugo en Ciudad Universitaria, donde la afición respondió favorablemente; sin embargo, por cuestiones administrativas tuvo que salir de ahí y buscar nuevo hogar: el estadio Cuauhtémoc.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, tras una sorpresiva derrota como visitante ante León, Cruz Azul tendrá la oportunidad de lograr su ansiada primera victoria en nueva sede, que le ayude en lo anímico. Para ello, el técnico Nicolás Larcamón deberá ajustar su Máquina y hacer que luzca como lo que su afición espera.

Ante León tuvo buen juego, pero la falta de contundencia evitó salir con un mejor resultado. Sus refuerzos empiezan a aparecer, sobre todo Agustín Palavecino, quien se vio bien, pero aún carece de más juego de conjunto.

También se espera que ya se pueda contar con el colombiano Miguel Borja, con lo que reforzaría su delantera junto con Gabriel "Toro" Fernández.

Larcamón deberá empezar a dar los resultados esperados para la ansiada décima estrella; ya el torneo pasado se quedó muy cerca y éste podría ser el torneo de su consagración, es lo menos que se espera del argentino.

Pero el enfrente tendrá a los Rojinegros del Atlas, que inició el torneo con una victoria sobre el Puebla, que le da ánimo para encarar este torneo.

El cuadro tapatío se vio bien ante la Franja en su cancha, con lo que puede ser un equipo difícil para los rivales, y aprovechar el pequeño bache celeste para un buen resultado.

Diego Cocca, quien continúa al frente de los Zorros, parece que ya le encontró el modo de jugar a su equipo, sólo se espera que siga igual su funcionamiento y que en calidad de visitante no muestre otra cara que le podría costar muy caro.

Así Cruz Azul recibirá al Atlas este miércoles en punto de las 17:00 horas en el estadio Cuauhtémoc (Puebla).