La mexicana Gabriela Rodríguez gana el oro en skeet femenino

La mexicana Gabriela Rodríguez mantuvo un rendimiento elevado en todas las series de skeet en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este domingo hizo un cierre preciso que le garantizó la medalla de oro.

Rodríguez, con 43 impactos, lideró la competición en condiciones de calor y humedad, seguida de la barbadense Michelle Eliot con 36 golpes y la mexicana Anabel Molina (33).

En la primera serie de 10 platos, Gabriela, Michelle y la puertorriqueña Paula Bermúdez terminaron empatadas en el primer lugar. A partir de ahí la mexicana lideró 13 de las 15 rondas restantes, en tanto su compatriota Molina se metió entre las tres primeras.

Gabriela confirmó su buena tarde en los 10 platos finales, en los que aseguró la presea de oro.

"Me costó, salir de los pensamientos negativos, pelear cada plato y buscar la medalla de oro que me deja satisfecha. Tengo mi proceso en la cancha, a veces me concentró en la respiración, otras visualizo", dijo a Efe la campeona.

Este domingo dominicanos, guatemaltecos y mexicanos disputarán las medallas en skeet masculino.