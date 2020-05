La millonaria herencia que recibirá Vanessa Bryant

La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, cobrará una multimillonaria herencia que asciende a los 200 millones de dólares, producto de una de las inversiones que tenía el exastro de los Lakers de Los Ángeles.

Vanessa recibirá la herencia que corresponde a la inversión que hizo su esposo en Body Armor, una bebida energetizante que se hizo popular y que incluso compró la compañía Coca Cola.

"Perdí a un querido amigo. Perdí a un hermano con Kobe y BodyArmor perdió a un padre fundador", se lamentó Mike Repole, fundador de BodyArmor.

En un inicio, cuando aún tenía su carrera activa en la NBA, Bryant invirtió en la creación del producto con un monto de cinco millones dólares. Esta cifra aún podría subir, teniendo en cuenta que el ex basquetbolista.

Además de su sociedad con Repole, también adquirió participaciones en la web deportiva The Players Tribune, en el editor de juegos de vídeo Epic Games, en Legal Zoom, Scopely, Alibaba Group, entre otras inversiones.

"Las huellas digitales de Kobe Bryant están en toda la marca BodyArmor. La marca no estaría en la posición en la que se encuentra si Kobe no fuera creyente del proyecto en el 2012 y 2013", agregó Repole.