La MLS regresa con protesta en contra del racismo

El inicio del torneo MLS Is Back llegó acompañado de una notable protesta grupal previo al encuentro inaugural entre el Inter de Miami y el Orlando City.

Minutos antes de comenzar, los jugadores de ambos equipos se formaron alrededor -y en el círculo central- de la cancha para manifestarse con respecto a la desigualdad racial.

Portando playeras con frases como: "Silence Is Violence (el silencio es violencia)", "Black And Proud (negro y orgulloso)" y "Black All The Time (negro todo el tiempo)", futbolistas que forman parte del movimiento 'Black Players For Change' protagonizaron un momento de silencio y la impactante postal.

Sobre el círculo del medio campo, los 22 elementos que arrancarían el duelo colocaron una rodilla en el pasto, emulando a Colin Kaepernick.

A su alrededor, separados en grupos y con mascarillas "Black Lives Matter", otros tantos se mantuvieron de pie e hicieron el saludo del Black Power: un puño arriba, otro atrás y la mirada baja, tal como John Carlos y Tommie Smith en los Juegos Olímpicos de México 1968.