La NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets por tormenta invernal
El clima en Memphis provoca la reprogramación del partido entre los Nuggets y los Grizzlies de la NBA.
MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — El partido entre los Nuggets de Denver y los Grizzlies de Memphis fue pospuesto el domingo debido a la tormenta invernal masiva que se extiende por gran parte de Estados Unidos.
Los oficiales de la NBA anunciaron que el partido sería reprogramado debido al clima en el área de Memphis.
En otros encuentros, los Mavericks de Dallas no pudieron volar a Milwaukee el sábado por la noche para el encuentro del domingo a las 7 p.m. ET contra los Bucks. Hasta el domingo por la tarde, los Mavericks seguían en Dallas y planeaban llegar a Milwaukee a media tarde.
