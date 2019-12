La NFL llega a su semana 14, aquí los datos a saber

Cada vez estamos más cerca del final de la temporada 100 de la NFL, y estas son algunas de las cosas que debes saber:

Cuervos terrestres.- Los Ravens de Baltimore llegan a la decimocuarta semana con el mejor ataque terrestre de la Liga, habiendo acarreado la tercera mayor cantidad de yardas (2,494) por un equipo en sus primeros 12 partidos de una temporada, desde 1970. Solamente los Dolphins de Miami de 1972 (2,586 yardas por tierra) y los Bills de Buffalo de 1975 (2,505) tuvieron más.

La semana pasada, el mariscal de campo de Baltimore, Lamar Jackson, acarreó 101 yardas y una anotación, superando a Michael Vick (tres juegos, tanto en 2004 como en 2006) y a Russell Wilson (tres en 2014), para la mayor cantidad de partidos con al menos 100 yardas por tierra por un mariscal de campo en una sola temporada en la historia de la NFL. Jackson lleva 977 yardas acarreadas en 2019.

Con 63 yardas por tierra el domingo en Buffalo, Jackson superaría a Vick (1,039 yardas por tierra en 2006) para la mayor cantidad de yardas terrestres por un mariscal de campo en una sola temporada en la historia de la NFL.

Por las 50 mil.- El mariscal de campo de Atlanta, Matt Ryan, se ubica sexto en la NFL con 3,246 yardas aéreas esta temporada y tiene 49,966 yardas aéreas en 185 partidos durante su carrera de 12 años en la NFL.

Con 34 yardas aéreas el domingo contra Carolina, Ryan se convertiría en el segundo jugador más rápido en alcanzar las 50,000 yardas aéreas en su carrera en la historia de la NFL. Los jugadores que alcanzaron las 50,000 yardas aéreas en las menores cantidades de partidos en la historia de la NFL:

Drew Brees. San Diego, New Orleans, 183 partidos.

Peyton Manning. Indianapolis, 191 partidos.

Dan Marino.Miami, 193 partidos.

Philip Rivers. San Diego, 196 partidos.

Matt Ryan. Atlanta, 186 partidos*

Por los Playoffs.- Tennessee ingresa a la decimocuarta semana disfrutando de una racha ganadora de tres partidos, promediando 36 puntos por juego desde la décima semana, la segunda mayor cantidad en la NFL en ese lapso.

El mariscal de campo de los Titans, Ryan Tannehill, lidera la NFL con un índice de pasador de 113.9 al llegar a la decimocuarta semana, habiendo completado más del 75 por ciento de su intentos de pase con un índice de pasador de 130 o más alto en cada uno de sus últimos dos partidos.

El domingo contra Oakland, Tannehill puede sumarse a Aaron Rodgers (tres partidos en 2011) como los únicos jugadores en completar al menos el 75 por ciento de sus pases con un índice de pasador de 130 o más alto (mínimo de 10 intentos) en tres juegos consecutivos en una sola temporada en la historia de la NFL.

Adicionalmente, con al menos dos pases anotadores y un índice de pasador de 125 o más alto, Tannehill se uniría a Russell Wilson (cinco juegos en 2015) como los únicos jugadores con cuatro partidos consecutivos con al menos dos pases anotadores y un índice de pasador de 125 o más alto en la historia de la NFL.

Desde la décima semana, el corredor Derrick Henry lidera la NFL en yardas por tierra (496) y acarreos anotadores (cinco).

Con al menos 150 yardas desde la línea de golpeo y algún acarreo anotador contra Oakland el domingo, Henry puede convertirse en el quinto jugador con al menos 150 yardas desde la línea de golpeo y algún acarreo anotador en cuatro juegos consecutivos en la historia de la NFL.

Los jugadores con al menos 150 yardas desde la línea de golpeo y un acarreo anotador en cuatro partidos consecutivos en la historia de la NFL:



LaDainian Tomlinson. San Diego, 2006, 4 partidos consecutivos.

Larry Johnson. Kansas City, 2005, 4 partidos consecutivos.

Priest Holmes. Kansas City, 2002, 4 partidos consecutivos.

Terrell Davis. Denver, 1998, 4 partidos consecutivos.

Derrick Henry. Tennessee, 2019, 3 partidos consecutivos*

En la carrera por las 2,000.- El corredor de Carolina, Christian McCaffrey, lidera la NFL con 1,811 yardas desde la línea de golpeo, a lo largo de 12 partidos en 2019.

Con al menos 189 yardas desde la línea de golpeo el domingo en Atlanta, McCaffree igualaría la menor cantidad de partidos para alcanzar las 2,000 yardas desde la línea de golpeo en una temporada en la historia de la NFL.

Los jugadores que alcanzaron las 2,000 yardas desde la línea de golpeo en una temporada en las menores cantidades de partidos en la historia de la NFL:

Jim Brown. Cleveland, 1963, 13 partidos.

Priest Holmes. Kansas City, 2002, 13 partidos.

Chris Johnson. Tennessee, 2009, 13 partidos.

Walter Payton. Chicago, 1977, 13 partidos.

O.J. Simpson. Buffalo, 1975, 13 partidos .

Christian McCaffrey. Carolina, 2019, 12 partidos*



Duelo de líderes de la NFC.- Los Saints de Nueva Orleans (10-2), que la semana pasada se aseguraron la NFC Sur, reciben a los 49ers de San Francisco (10-2) el domingo, en un duelo de dos de los equipos con mayor talento acarreando el ovoide en toda la liga.

Desde que ingresó en la NFL, en 2017, el corredor de Nueva Orleans, Alvin Kamara, se ubica segundo entre los corredores con 1,979 yardas recibiendo y está cuarto a lo largo todos los jugadores con 4,177 yardas desde la línea de golpeo.

Kamara tiene 587 yardas por tierra y 444 yardas recibiendo esta temporada, y necesita 56 yardas recibiendo el domingo contra San Francisco, para convertirse en el tercer jugador con al menos 500 yardas acarreando y 500 yardas recibiendo en cada una de sus primeras tres temporadas en la historia de la NFL.

Los jugadores con al menos 500 yardas acarreando y 500 yardas recibiendo en cada una de sus primeras tres temporadas en la historia de la NFL:



Abner Haynes. Dallas Texans, 1960-62.

Herschel Walker. Dallas Cowboys, 1986-88.

Alvin Kamara. New Orleans,2017-18*



Mientras tanto, esta temporada, San Francisco está tendiendo uno de los ataques terrestres más balanceados en la NFL. Liderado por los corredores Matt Breida (542 yardas por tierra), Raheem Mostert (539) y Tevin Coleman (454), los 49ers cuentan con la mejor ofensiva terrestre de la NFC (148 yardas por partido) en 2019.

Con 46 yardas por tierra por parte de Coleman, San Francisco se convertiría en el primer equipo con tres corredores en cada uno tener al menos 500 yardas por tierra en una temporada desde los Chiefs de Kansas City de 2004, cuando Priest Holmes (892 yardas por tierra), Larry Johnson (581) y Derrick Blaylock (539) lograron tal hazaña.

Adicionalmente, si Coleman llega a las 500 yardas por tierra el domingo, San Francisco se convertiría en el primer equipo en tener tres corredores con al menos 500 yardas por tierra cada uno en sus primeros 13 partidos de una temporada desde los Patriots de Nueva Inglaterra de 1978.

Entre los grandes. El ala cerrada de Kansas City, Travis Kelce, lidera la AFC con 923 yardas recibiendo esta temporada.

Con al menos 77 yardas recibiendo el domingo en Nueva Inglaterra, Kelce se convertiría en el cuarto ala cerrada con al menos cuatro temporadas con al menos 1,000 yardas recibiendo en la historia de la NFL. Los alas cerradas con las mayores cantidades de temporadas con al menos 1,000 yardas recibiendo en la historia de la NFL:



Tony Gonzalez. Kansas City, 4 temporadas.

Rob Gronkowski. Nueva Inglaterra, 4 temporadas.

Jason Witten. Dallas, 4 temporadas.

Travis Kelce. Kansas City, 3 temporadas*



Si Kelce alcanza las 1,000 yardas recibiendo en 2019, se convertiría en el primer ala cerrada con al menos 1,000 yardas recibiendo en cuatro temporadas consecutivas en la historia de la NFL, superando a Greg Olsen (tres temporadas: 2014-16).

De acero.- La defensiva de los Steelers de Pittsburgh esta temporada lidera la NFL con 30 cortes de balón y tiene 43 capturas, la mayor cifra en la AFC, siendo las 12.5 del apoyador TJ Watt la mayor cantidad individual en la AFC.

Si Watt, que tiene al menos media captura en nueve partidos consecutivos, registra al menos media captura contra Arizona el domingo, se convertiría en el quinto jugador en tener al menos media captura en 10 partidos consecutivos desde 1982, cuando la captura individual se convirtió en estadística oficial.

Los jugadores con al menos media captura en 10 partidos consecutivos en una sola temporada desde 1982:



Chris Jones. Kansas City, 2018, 11 partidos consecutivos.

Michael Strahan. New York Giants, 2002, 10 temporadas.

Jevon Kearse. Tennessee, 1999, 10 temporadas.

Simon Fletcher. Denver, 1991, 10 temporadas .

T.J. Watt. Pittsburgh, 2019, 9 temporadas*