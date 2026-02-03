logo pulso
La NFL regresa a México en 2026

El Estadio Azteca volverá a albergar temporada regular.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 07:28 a.m.
La NFL volverá a México en diciembre de 2026, tras cuatro años de ausencia, confirmó el comisionado Roger Goodelldurante la semana previa al Super Bowl LX.

El regreso se dará en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, luego de las remodelaciones realizadas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Además, Goodell informó que el contrato con México fue renovado por dos años, con partidos asegurados en 2026, 2027 y 2028.

Aunque aún no se definen los equipos que jugarán en la Ciudad de México, 10 franquicias cuentan con derechos de marketing en el paísRaidersCardinalsCowboysBroncosTexansChiefsRamsDolphinsSteelers y 49ers.

"Volveremos a México en diciembre y es maravilloso por nuestros fanáticos; no podemos esperar para regresar después de las remodelaciones del estadio", declaró Goodell, quien adelantó que la liga tendrá nueve juegos internacionales en la próxima temporada.

Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el regreso reafirma la relación de largo plazocon la afición mexicana.

El último partido de temporada regular en el Azteca se disputó en 2022, cuando los 49ers vencieron 38-10 a los Cardinals. Con el anuncio, México recibirá su sexto juego oficial de temporada regular de la NFL.

