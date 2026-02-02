Gallos Blancos y Tuzos terminan sin goles

México.- Empate con sabor a derrota para ambos equipos. Gallos Blancos y Tuzos firmaron un 0-0 en el cierre de la Jornada 4 del Clausura 2026. Hubo más tarjetas rojas (dos) que ocasiones claras de gol.

El encuentro arrancó con aproximaciones por parte de ambas escuadras, pero ninguna las pudo capitalizar y el partido comenzó a ensuciarse mucho.

Con apenas tres minutos, Juan Sigala provocó un susto en el arco de Guillermo Allison. El canterano del Pachuca (18 años) sacó un zurdazo desde fuera del área, el cual se fue a un costado de la portería del guardameta local.

El Querétaro encontró en Santiago Homenchenko a su jugador más inquieto. El uruguayo iba de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera, pero sus esfuerzos no dieron frutos.

Al minuto 8, el charrúa se combinó con Mateo Coronel, quien le bajó el balón de cabeza en el área de los Tuzos, pero su remate con la derecha se fue a las gradas del estadio La Corregidora. Homenchenko apareció de nuevo al 18´, con un cabezazo, pero no prosperó.

Tuvieron que pasar 23 minutos para que Salomón Rondón se hiciera presente en el encuentro. Oussama Idrissi mandó un centro al área queretana, que fue rematado por el ariete del Pachuca, quien solamente vio el balón irse desviado.

Los segundos 45 minutos fueron una copia de la primera mitad. Ambos equipos con llegadas que no concretaban y faltas en todas partes del campo.

La acción más interesante del encuentro llegó al minuto 59, cuando los Gallos lograron abrir el marcador... Pero en fuera de lugar.

Llegando al 90´, el árbitro central añadió cinco minutos, que —al final— fueron casi 10.

En el 92´, Homenchenko se fue expulsado de forma directa y, ya en el 99´, Carlos Moreno vio la roja por darle un cabezazo a Lucas Abascia.

2 tantos anotados por los hidalguenses en lo que va del campeonato.