La Parka y los accidentes en la lucha libre

En las últimas fechas se han repetido accidentes en la Lucha Libre, accidentes que a veces son fatales, y en otras ocasiones tienen al gladiador en recuperación. Hoy La Parka se recupera de una fuerte caída en lanzar un lance entre segunda y tercera cuerda pero hay otros que no han tenido tan buena suerte y no han sido producto de malos golpes o caídas, sino de males que ya arrastraban.

HIJO DEL PERRO AGUAYO. El heredero de don Pedro Aguayo Damián murió hace cuatro años cuando luchaba en Tijuana frente a Rey Misterio Jr.

SILVER KING. En mayo pasado, el hermano de Doctor Wagner Jr falleció mientras luchaba en Londres, Inglaterra, frente a Juventud Guerrera.

GRONDA. En el 2002 mientras luchaba en Tamaulipas el luchador Gronda, de gran físico, se fracturó la pierna izquierda al tratar de lanzar una patada. Se retiró de la lucha libre.

VOLADOR JR. Volador Jr, calculó mal un lance contra Shoker, golpeándose con el esquinero.

PENTAGÓN. En 1996, en una lucha contra La Parka original, Pentagón sufrió una dolorosa caída de la cual ya no pudo recuperarse.

OLÍMPICO. Durante una lucha en la Arena México, el Olímpico hizo mancuerna con Rey Bucanero para enfrentar a Atlantis y Blue Panther. Fue cuando el Olímpico se lanzó por encima de la tercera cuerda para castigar a Atlantis, pero su vuelo quedó corto y cayó de cabeza en el suelo.

CHARLY MANSON. En marzo del 2001 se realizó un cuadrangular extremo en el evento Rey de Reyes de la Triple A, Charly Manson se subió a una escalera para conseguir el campeonato atómico, pero Psicosis lo impide y decide mover la escalera para que Manson cayera de una altura de aproximadamente 15 metros.

TORTUGA NEGRA, SHIL KAH. El pasado 20 de octubre, en la Arena Naucalpan, la Tortuga Negra se aventó un tope por encima de la tercera cuerda, pero fue tanto el impulso que se pasó de su contrincante, por lo que cayó de cabeza contra el suelo.

LA PARKA. En una función de la Triple A en Monterrey, La Parka cayó de forma descompuesta y se estrelló en la valla de contención tras hacer un tope suicida y quedar atorado en una de las cuerdas, la cual le cortó el impulso.