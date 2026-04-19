La Real conquista la Copa del Rey

SEVILLA.- La Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penales para ganar el sábado el título de la Copa del Rey.

Después de que el partido terminó 2-2 tras la prórroga, el portero de la Real, Unai Marrero, atajó los disparos de Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez. Pablo Marín convirtió el último lanzamiento para asegurar la definición 4-3.

La Real necesitó 14 segundos y que solo tres jugadores tocaran el balón directamente tras el saque inicial para ponerse en ventaja gracias a Ander Barrenetxea.

Ademola Lookman igualó para el equipo de Diego Simeone con un gol a los 19 minutos, pero un penal cometido por el portero Juan Musso permitió que Mikel Oyarzabal devolviera la ventaja a la Real Sociedad en el tiempo de descuento de la primera mitad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Álvarez colocó un disparo en el ángulo derecho para poner el 2-2 al 83.

De acuerdo con Opta Statistics, el gol de Barrenetxea fue el más rápido de la historia en una final de copa española.

El gol de apertura contra la afamada defensa del Atlético fue tan simple como se puede: balón al portero, pelotazo largo por la banda derecha, donde Gonçalo Guedes estaba libre para enviar un centro para que Ander Barrenetxea lo cabeceara a la red.

La secuencia expuso una serie de acciones defensivas poco ideales. Ni Nahuel Molina ni Giuliano Simeone interceptaron balones alcanzables; Matteo Ruggeri dejó que Barrenetxea le ganara el salto para el cabezazo; y el portero Juan Musso quizá podría haber hecho un esfuerzo más ágil para evitar que el disparo rebotara y pasara.

Lookman volvió a demostrar que fue el fichaje invernal más impactante en España —su gol fue el séptimo con el Atlético— cuando el exdelantero del Atalanta recibió un pase de Antoine Griezmann justo dentro del área y disparó de zurda pegado al poste.

Oyarzabal fue al punto penal después de que Musso se estrellara contra Guedes al disputar un balón alto en el área. Oyarzabal estuvo a la altura de su reputación como especialista en penales y anotó. El delantero de España también anotó desde los 11 pasos para el único gol en la final de copa de 2020 contra el Athletic Bilbao.

La Real Sociedad tenía el control y estaba a solo minutos del título cuando el Atlético finalmente armó una buena jugada colectiva para desestabilizar por primera vez la defensa de la Real Sociedad y habilitar a Álvarez en la segunda mitad.

Musso se reivindicó de sus errores anteriores al realizar atajadas consecutivas en la prórroga. Por lo demás, el Atlético creó varias ocasiones que no pudo concretar para conseguir el gol que aseguraba el título.

Luego fue el turno de Marrero de brillar, ya que adivinó correctamente los dos primeros penales de los delanteros del Atlético.