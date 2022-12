La revancha de las ATP Finals entre Medvedev y Rublev será en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev transformarán la Plaza de Toros La México en una cancha de tenis, ya que el 20 de marzo de 2023 protagonizarán la revancha que se vivió en las ATP Finals de 2022.

Medvedev y Rublev chocaron en el Grupo Rojo de dicho torneo, aquella ocasión la victoria fue para Andrey que le remontó a su compatriota, por lo que Daniil buscará cobrarse esa derrota y seguir extendiendo su ventaja en los duelos (4-2) sobre Andrey.

La segunda edición de Tennis Showdown se realizará en la histórica Plaza de Toros tendrá como juego estelar el enfrentamiento entre Medvedev y Rublev, con este evento la empresa quiere "seguir impulsando el tenis en México".

"La organización trae partidos para que los tenistas jueguen en serio, el público va a ver partidos como si estuviera en un Grand Slam", afirmó Eduardo Rodríguez, director del evento.

Tennis Showdown había anunciado que en marzo pasado Medvedev y Rublev se enfrentarían en la CDMX, el conflicto bélico entre Rusia –país de origen de ambos tenistas- y Ucrania impidió que el juego de exhibición se realizara por las restricciones para los vuelos, después de un año se podrá ver a dos de los tenis top ten de la actualidad.

"Queremos que la gente vea un partido de verdad, no porque sea un partido de exhibición no se vea a los jugadores a su nivel, aquí se juegan todo en una cancha porque con nosotros damos un premio en disputa", explicó Rodríguez.

El duelo de los tenistas rusos en la CDMX está agendado en medio de los torneos Indian Wells y el Abierto de Miami por lo que para Eduardo Rodríguez es una ventaja, porque ambos llegarán con gran ritmo al ruedo.

"Le llamaría un partido no oficial simplemente porque los jugadores vienen a ganar", afirmó el director del evento.

La noche tenística en la Plaza de Toros La México vivirá otro duelo de revancha, estelarizado por los mexicanos Santiago González y Manuel González que se volverán a enfrentar a los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, estos últimos fueron los perdedores en el juego de dobles durante el evento de Tennis Showdown de noviembre pasado.