La Súper Copa y F4 anuncian la carrera de Mérida

Michel Jourdain y Flavio Abed, máximos directivos de la Súper Copa y F4 NACAM, anunciaron este miércoles en Mérida Yucatán, la realización de la carrera los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo del 2020, en el Autódromo Internacional Emerson Fittipaldi de esa localidad.

"Hace tiempo que deseábamos visitar esta región del país y afortunadamente un grupo de importantes empresarios, lograron construir un autódromo maravilloso como lo es el Emerson Fittipaldi, donde estoy seguro que los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo inolvidable", dijo Jourdain.

Michel comentó también que se espera superar el número de 100 pilotos que visitarán la "Blanca Mérida" y que en el mundo no se brinda un espectáculo tan variado como el que se presentará en Yucatán con por lo menos 5 categorías diferentes.

"Venimos con la Copa Mercedes-Benz que son los autos turismo tecnológicamente hablando más desarrollados de muchos países del mundo, los impresionantes Tractocamiones Freightliner que estoy seguro darán mucho que hablar en estas tierras, las espectaculares motos de 600 c.c. de la MEXBIKE y la F-1800 el semillero de nuestro automovilismo en lo que a monoplazas se refiere", aclaró Michel.

El directivo de Súper Copa hizo mención aparte de la importancia de la F4 NACAM una categoría destinada a foguear a aquellos que quieran llegar a las fórmulas más importantes a nivel mundial.

Flavio Abed dijo que no tiene dudas en que el evento de fines de febrero y principio de marzo, hará historia en esa región, donde ya se pudo comprobar que hay muchos aficionados al automovilismo.

La bienvenida estuvo a cargo de, Carlos Xavier Sáenz Castillo, Director de Deportes del Estado de Yucatán, IDEY, quien comentó de la importancia de contar con eventos de esta naturaleza, porque parte de promocionar el deporte, producen una gran derrama económica.

Por parte del Autódromo Emerson Fittipaldi, estuvo presente Patricia Montero, quien dejo ver la posibilidad que la capacidad de las instalaciones se encuentre al máximo y que ya se planea la instalación de tribunas para varios miles de aficionados y acondicionar áreas para recibir a los mismos.

Si bien no se habló durante la conferencia, se sabe que existe la posibilidad que el bicampeón de F1, Emerson Fittipaldi, cuyo nombre lleva el autódromo de esta localidad, sea invitado para este evento.