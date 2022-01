La tenista retirada Chris Evert revela que tiene cáncer ovárico

La tenista retirada Chris Evert anunció que se le ha diagnosticado un cáncer ovárico en una etapa muy temprana.

Evert, de 67 años, reveló el diagnóstico el viernes, mediante una nota publicada en ESPN.com. La estadounidense es comentarista de la cadena.

De acuerdo con el texto, Evert recibió el diagnóstico el mes pasado, y comenzó tratamientos de quimioterapia en esta semana.

"He vivido una vida encantadora. Ahora, enfrento algunos retos", dijo Evert. "Pero me siento cómoda al saber que la quimioterapia es para asegurar que el cáncer no regrese".

Evert ganó 18 títulos del Grand Slam en individuales, llegó a ser la primera del ranking de la WTA y quedó exaltada en el Salón de la Fama internacional en 1995.

Su hermana, Jeanne Evert Dubin, falleció de cáncer ovárico en febrero de 2020, a los 62 años.

"Sean sus propias defensoras, conozcan sus antecedentes familiares. Estén totalmente conscientes de su cuerpo, sigan su intuición y estén atentas a cualquier cambio", dijo Evert en la nota. "No traten de librar una cruzada pensando que esto pasará".