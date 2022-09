La tragedia del potosino Eugenio Pizzuto

A-AA+

La carrera del futbolista potosino Eugenio Pizzuto parecía muy prometedora al ser considerada como "Balón de Bronce" en el Mundial Sub17 del 2019.

Sin embargo, a más de tres años de vivir está increíble experiencia se encuentra perdido en un equipo de Portugal.

Un factor que quizá influyó en su baja de juego pueden ser las terribles lesiones que ya padeció en su corta participación en las ligas profesionales.

Del sueño a la pesadilla, el potosino que pintaba para ser figura de México en Qatar 2022

Pizzuto se convirtió en subcampeón del Mundo hace tres años, la joven figura del Pachuca llamó la atención de los mejores clubes de Europa, pero la directiva decidió esperar una buena oferta para que el potosino terminara su formación

Aunque México no logró el tricampeonato, el futbolista fue considerado como el tercer mejor futbolista del certamen.

Su debut en la Liga MX con Pachuca fue un año después, aunque sólo pudo disputar nueve minutos debido a que sufrió una fractura de peroné y luxación en el tobillo.

La lesión lo marginó por varios meses de la cancha y gracias a su talento logró emigrar a Europa.

¿Qué pasó con Pizzuto?

Llegó al Lille de la Liga de Francia, donde no pudo debutar en Primera División debido a las lesiones que le ocasionó el Síndrome Compartimental.

Su actividad con el primer equipo se limitó a participar en dos partidos amistosos, pero la alegría que vivió el potosino en su primera campaña fue por el título que logró el Lille.

Los médicos del club lo operaron en septiembre del 2021 y tras recuperarse, el técnico no le dio actividad en el campo.

A inicio de este año se enroló con el Sporting Braga de Portugal.

¿Será este año el del potosino?

El semestre pasado fue considerado en las inferiores de los portugueses, incluso volvió a la Selección de México para disputar el torneo Maurice Revello.

Parecía tener un proceso adelantado al resto del "mini TRI" que cayó en la final con Brasil, pero las lesiones o su mala fortuna lo dejaron fuera de México en Qatar 2022.

En la actualidad su carrera está lejos de su inicio prometedor, ya no es considerado por el Braga ni en su primer equipo o inferiores y lo más relevante fue su bienvenida que le dio a Diego Lainez.

Todo apunta a que Lainez tomará el lugar de Pizzuto, ahora él será obligado a comandar a la nueva generación de jugadores que intentarán brillar en el Mundial del 2026.