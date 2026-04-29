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La UPAEP va a semis en los Ocho Grandes 2026

Por Romario Ventura

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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La UPAEP va a semis en los Ocho Grandes 2026

La presencia potosina volvió a hacerse notar en la Asociación de Basquetbol Estudiantil de México, dentro de la División I temporada 2025-2026, durante el torneo final conocido como Ocho Grandes 2026.

En un atractivo duelo de cuartos de final, Gabriel Moreno, jugador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), se impuso junto a su equipo ante Kevin De Alba, representante de la Universidad Madero (UMAD). El marcador final fue de 58-52 a favor de las Águilas UPAEP, resultado que les otorgó el pase a las semifinales.

El pívot potosino Gabriel Moreno tuvo una destacada actuación viniendo desde la banca, aportando 9 puntos, 13 rebotes y un tapón, siendo clave en la pintura tanto a la defensiva como a la ofensiva. Su presencia física y capacidad para dominar los tableros marcaron diferencia en momentos importantes del encuentro.

Por su parte, Kevin De Alba, escolta de los Tigres de la UMAD, también ingresó de cambio, pero tuvo una participación más discreta. con cuatro rebotes y una asistencia.

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El encuentro, que comienza a consolidarse como un clásico entre ambas instituciones poblanas, se definió en los minutos finales gracias al temple y ejecución de UPAEP, que logró mantener la ventaja hasta el cierre.

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