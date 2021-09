La Volpe compara a Lainez con Messi

México.- Ricardo La Volpe fue quien debutó a Diego Lainez cuando dirigía al América y se atrevió a hacerlo, cuando el canterano de las Águilas tenía la corta edad de 16 años.

El extécnico del conjunto de Coapa, aseguró que siempre ha comparado al futbolista mexicano con Lionel Messi, porque para él son el mismo jugador.

"Físicamente son el mismo jugador. Siempre comparé a Lainez con Messi por sus atributos físicos, su regate y su inteligencia como creador. Continuará mejorando. Es un jugador muy importante para el futuro de México", comentó el ´Bigotón´.

Al extremo mexicano le ha costado hacerse de un lugar en el Betis, aunque la temporada pasada encontró mayor regularidad con Manuel Pellegrini en el banquillo.

Además, La Volpe expuso las carencias de las Fuerzas Básicas en el futbol mexicano.

"El futbolista mexicano no tiene una base adecuada de futbol juvenil. Ese jugador podría llegar a Primera División y aún no entender del todo cómo funciona su puesto. Entonces el entrenador tiene que trabajar día tras día, repitiendo los ejercicios de entrenamiento", remató para The Athletic.