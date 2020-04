"Lainez no me va a engañar", asegura Miguel Herrera

Miguel Herrera no quitó el dedo del renglón y reiteró que la salida de Diego Lainez hacia Europa fue por la presión de su padre Mauro, pese a que el joven futbolista lo negó este martes por la mañana y con cierta molestia desde Sevilla, España.

"Sólo he expresado lo que viví, estuve ahí [en la negociación], Lainez no me va a engañar porque estuve ahí sentado en las pláticas, escuché, me fui a entrenar, regresé y Santiago Baños me tuvo al tanto", recordó el "Piojo" en una entrevista con W Deportes.

Entre las críticas del entrenador del América, están que el volante se marchó a temprana edad, sin terminar su proceso de consolidación con las Águilas.

"Sé que le irá bien, sólo he dicho que adelantó su proceso, el papá estaba ahí presionando, porque se quería ir, apenas terminando de ser campeones y Lainez le dijo a Mauricio Culebro ´ya me quiero ir´, tenía la cabeza muy rápido y está bien, no quiero parar sus aspiraciones", agregó.

Eso sí, Herrera destacó el crecimiento de Lainez dentro de su esquema.

"Pero todo lleva un proceso, él hacía bien las cosas, terminó siendo titular en ese campeonato, si estuviera en contra de él lo corro... las actuaciones lo llevan a ser titular, se rompió el alma pese a que estaban Cecilio Domínguez y Andrés Ibargüen", atizó.