Lamentan Guerreras FCAS la suspensión del torneo

El entrenador del equipo Guerreras FCAS, Ricardo Ochoa Varela, lamentó la cancelación de la Copa Telmex 2020, torneo en el cual tomaría parte por décima segunda ocasión sin interrupción y en el cual son el equipo más ganador en San Luis con 5 campeonatos estatales y que este año quería recuperar ese lugar.

“Es lamentable la situación que se está viviendo, pero primero es la salud, mientras no se tenga una autorización por parte del sector salud, no podemos volver a la actividad aunque se quiera”, comentó el entrenador del equipo femenil.

Sobre que es lo que se espera para lo que resta del presente año, Ricardo Ochoa mencionó, “no se sabe con exactitud, hay que checar y ver cuándo se puede dar una autorización por parte del sector salud, para poder regresar a la actividad, las jugadoras trabajan en casa, pero el ritmo de juego se obtiene dentro del campo de juego, así que prácticamente empezaremos de cero”.

En cuánto les ha afectado la inactividad a sus jugadores el entrenador Ochoa Varela comentó, “pues no sabemos cómo llegarán tanto física o mentalmente, esto nos afecta en todos los sentidos y por el momento no tenemos fecha para regreso, así que no queda más que esperar, se tiene contacto con cada una de ellas, tienen ganas de regresar a jugar, pero están conscientes también que la situación es complicada y debemos cuidarnos”.