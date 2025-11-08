Lando Norris se impone en Brasil y asegura pole position

SAO PAULO (AP) — Se perfila como un gran fin de semana para Lando Norris, líder de la Fórmula 1, y uno frustrante para el cuatro veces campeón Max Verstappen.

El piloto de McLaren amplió la brecha con su compañero de equipo Oscar Piastri a nueve puntos al ganar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil el sábado y luego tomó también la pole position para la parrilla del domingo.

"Resbaladizo, inconsistente, pero divertido", dijo Norris sobre sus dos conducciones. "Hemos estado en muy buena forma, el equipo nos ha dado un gran coche".

Mientras tanto, Verstappen prácticamente renunció a la esperanza de conseguir un quinto título consecutivo de F1 después de terminar solo 16.º en la clasificación. A falta de tres carreras después de este fin de semana, está 39 puntos por detrás de cara al domingo después de terminar cuarto en la carrera sprint.

"Puedo olvidarme de eso", dijo Verstappen cuando se le preguntó sobre sus posibilidades de título. "Desde donde vamos a empezar, eso no va a funcionar".

Quizás no debería descartar sus posibilidades tan rápido. El año pasado, Verstappen ganó en Brasil a pesar de comenzar 17.º en la parrilla.

Norris venció a Kimi Antonelli de Mercedes en la clasificación por 0.174 segundos en la pista de Interlagos, parcialmente mojada. Su compañero de equipo Piastri —quien no pudo terminar la carrera sprint— comenzará desde la cuarta posición.

Charles Leclerc de Ferrari comenzará desde la tercera posición, mientras que Lewis Hamilton solo pudo lograr el 13.º en una decepcionante sesión de clasificación.

También se había pronosticado lluvia para el domingo, pero con esos pronósticos cambiando ahora, algunos pilotos optaron por usar neumáticos blandos que ahora tendrán que conservar para la carrera (juego). Hace un año, la clasificación se trasladó al domingo debido a lluvias torrenciales.

Sprint con accidentes

Norris terminó por delante de Antonelli y George Russell de Mercedes en una carrera sprint que también estuvo marcada por accidentes, incluido un fuerte golpe del favorito local Gabriel Bortoleto de Sauber contra el muro en la última vuelta.

Antonelli terminó a solo 0.845 segundos de Norris después de que el piloto de McLaren perdiera parte de su ventaja debido a los neumáticos blandos.

"Kimi ciertamente no me estaba haciendo la vida más fácil. Definitivamente no fue una carrera fácil, siempre espero algo difícil en Brasil", señaló Norris después de la carrera sprint.

Los coches de Ferrari no lograron impresionar, con LeClerc y Hamilton terminando quinto y séptimo, respectivamente.

Bortoleto no pudo participar en la clasificación después de que su coche sufriera daños en el accidente y comenzará desde el pit lane el domingo, cuando corra por primera vez frente a sus aficionados locales.

Los aficionados brasileños y argentinos que constituyen la abrumadora mayoría en las gradas de Interlagos podrían ver cómo su rivalidad futbolística se extiende rápidamente a la F1, ya que Franco Colapinto de Alpine comenzará en el 18.º puesto, cerca de Bortoleto.

Piastri y Verstappen bajo presión

Norris viene de una victoria en la Ciudad de México. Piastri ha tenido problemas últimamente; no ha ganado en cinco carreras y no ha subido al podio desde Monza, en Italia, hace dos meses, cuando terminó tercero.

Al ser preguntado sobre el incidente que lo dejó fuera de la carrera sprint, Piastri dijo: "Un error tonto, de verdad. Un error desafortunado. Eso es todo".