Lanzó Suárez duras críticas a Bielsa

SANTIAGO.- Alejado de la selección de Uruguay por su retiro, el ídolo nacional Luis Suárez causó un terremoto en Uruguay tras criticar fuertemente al entrenador de la selección, el argentino Marcelo Bielsa, y el tenso ambiente que se vive en el vestuario de la Celeste por los roces entre el entrenador y jugadores.

El delantero, de 37 años y máximo goleador del conjunto nacional, detalló en una entrevista con DSports que los reclamos hacia Bielsa se deben a la parte humana y el trato brindado a los jugadores y funcionarios del Complejo Uruguay Celeste. Las declaraciones han provocado revuelo en el país y destapó una olla de presión a las puertas de una nueva doble fecha de Eliminatorias.

La situación ha escalado a tal punto que varios futbolistas llegaron a plantear abandonar la selección.

“En la Copa América hubo compañeros que plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’”, dijo sobre las “dolorosas situaciones” en el torneo continental. Los roces, continuó, “seguirán pasando y los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar”.

El delantero del Inter Miami, que se retiró de la Celeste hace un mes luego del partido contra Paraguay en la eliminatoria sudamericana, denunció las supuestas órdenes de Bielsa de que el elenco no se detuviera para hablar con aficionados hasta la falta de tacto con sus comandados durante las concentraciones de la selección uruguaya.

“Ves que los jugadores van y no disfrutan. Ves que en sus equipos se divierten, sonríen y no lo hacen en la selección, no lo están disfrutando. Me duele eso que está viviendo la selección”, señaló.

Entre las fricciones vividas en la Copa América el exjugador Barcelona mencionó una conversación que tuvo con Bielsa para exponer el malestar en el banquillo, ocasión que aprovechó para asegurar al entrenador que, pese a ello, el equipo lo apoyaba y respetaba sus decisiones. “No me contestó nada a los cinco minutos que hablé. No conseguí ninguna respuesta. A partir de ahí acepté que tenía que quedarme callado”.

Bielsa, de 69 años, llegó al banquillo uruguayo en mayo del año pasado con un contrato que se extiende hasta después del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Su largo historial como entrenador incluyen a las selecciones de Argentina y Chile, así como clubes como el Athletic Bilbao, Leeds y Olympique Marsella.