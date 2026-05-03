Las Águilas, a seguir sumando

México.- Las Águilas del América enfrentarán este domingo a los Pumas, en lo que será la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, situación que no será nada sencilla, por el nivel que demostraron los azulcremas durante la fase regular del campeonato.

Fue en la Jornada 12, que, con gol de Robert Morales, los Pumas le arrebataron los tres puntos al América, en un partido en el que parecía que los dirigidos por André Jardine estaban más enfocados en que se pitara el final del partido que en hacerle juego a los felinos.

Rendimiento que no ha gustado dentro de la afición del conjunto de Coapa, sin embargo, se harán presentes en el Estadio Banorte, con la esperanza de que pese su presencia ante un equipo que ha venido a más de la mano de Efraín Juárez, llevándolos a liderar la tabla general.

Por lo que Jardine tendrá una tarea importante: regresarles a los seguidores azulcremas la alegría y confianza que este torneo estuvo en la cuerda floja.

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