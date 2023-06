Las altas y las bajas de cara al Apertura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- A unos días de que terminó el Clausura 2023, algunos equipos ya han empezado a reforzarse para llegar con un mejor nivel futbolístico. Éstas son las altas y las bajas confirmadas de cara al Apertura 2023.

Monterrey

Víctor Manuel Vucetich ya no dirigirá el timón de los Rayados. En su lugar, Fernando "Tano" Ortiz será el nuevo director técnico del equipo. Y es que, tras ser eliminado del Clausura 2023, el "Tano" decidió alejarse de las Águilas del América y en cambio, buscar otros horizontes.

América

Si bien hay rumores de distintas altas y bajas, oficialmente sólo se conoce la salida de Fernando "Tano" Ortiz como director técnico.

"Gracias, Club América, por dejarme ser parte de tu historia. Gracias a los jugadores, a la Directiva, a los empleados del club y gracias a la afición", escribió "Tano" a través de sus redes sociales.

Cruz Azul

El futbolista brasileño, Moisés Vieira, se unirá a la Máquina de Cruz Azul. A través de un comunicado, el Fortaleza Esporte Clube dio a conocer que la venta -en un noventa por cierto- de los derechos de Vieira. Esto, por un total de 4.8 millones de dólares.

No sólo esto. Carlos Salcedo también se integrará al cuadro celeste; en sus palabras, "es un sueño".

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues los cementeros ya no contaran con la presencia de Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, Ramiro Funes Mori y José Joaquín "Shaggy" Martínez.

Atlas

Recientemente, los rojinegros del Atlas dieron a conocer las bajas de Alberto Ocejo y Diego Barbosa. En contraste, Rivaldo Lozano se unirá a la fuerza de los zorros.

"Rivaldo, bienvenido a casa. ¡Estamos seguros que sumarás furia, lucha y honor en busca de nuestros objetivos en este nuevo año futbolístico", escribió el club.

FC Juárez

Por un lado, Carlos Salcedo abandonó al equipo para unirse a las fuerzas del Cruz Azul. Las bajas no terminaron ahí, pues el presidente ejecutivo del club -Miguel Ángel Garza- dejó su puesto por "temas familiares".

Atlético de San Luis

Todo llega a su fin. En este caso, los contratos de Sabin Merino, Rodrigo González, Marcelo Barovero y David Andrade terminaron. Aun así, éstas no son todas las bajas del Atlético de San Luis.

Y es que, previo al repechaje del Clausura 2023, el equipo anunció la separación David Ochoa (en ese entonces, portero) por indisciplina.

Necaxa

El club anunció que Andrés Lillini ya no será director técnico del equipo, así como las bajas de Hugo González, Juan Pablo Segovia y Edson Partida.

Pachuca

Oficialmente, Mauricio Isaís ya no formará parte del equipo.

Puebla

Puebla anunció la llegada de Kevin Velasco al cuadro. Como parte de la bienvenida, el equipo escribió un emotivo mensaje a la "Foquita" Velasco.

Toluca

Tras abandonar el cuadro de Pachuca, Mauricio Isaís se integrará a Toluca. En contraste, Sebastián Saucedo fue dado de baja del club.

Mazatlán

Mazatlán está a la espera de mejorar su panorama. Además de cargar con una costosa multa por su desempeño en el torneo anterior, prescindieron de los servicios de Marco Fabián, Enrique Cedillo, Luis Fernando Quintana, Oswaldo Alanís, Raúl Sandoval, Emilio Sánchez, Efraín Orona, Francisco Illescas.

La "limpia" no terminó ahí. El director técnico, Rubén Omar Romano, también abandonó el cargo. En su lugar, tomará el timón Ismael Rescalvo.

De acuerdo con la Asamblea de Dueños que se realizó en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el próximo torneo empezará el viernes 30 de junio.