Las buenas rachas en el Cruz Azul que no han fructificado

Cruz Azul lleva una gran marcha, de esas que ilusionan a su gente... una vez más.

Son seis triunfos en fila los que suman los dirigidos por Juan Reynoso, número que se puede acrecentar a siete si es que logran derrotar al Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca.

Es lógico, con tantas victorias se pueda asegurar que la Liguilla está a la mano, pero ¿qué ha pasado cuando los azules tienen este tipo de rachas?

Con La Máquina todo puede suceder, y esta gran racha de poco puede servir, ya que en la Liguilla cae la maldición, esa que ha hecho que el equipo pierda de manera inverosímil en distintos torneos jugados.

Mas siendo optimistas, se puede pensar en buenos augurios, una parte de la historia cementera así lo marca.

En el torneo México 70, se acumularon seis victoria y al final se obtuvo el campeonato.

En la temporada 1971-72 vino la racha histórica de 10 triunfos, que terminaron en otro título, venciendo en la final al América, lo que dio inicio al llamada Clásico joven.

La época oscura.

En la temporada 1988-89 vinieron seis triunfos consecutivos, pero no hubo campeonatos, sino subcampeonatos. En la 1994-95 se ganaron ocho seguidos y otra vez, se quedaron en las puertas del título.

En el Clausura 2013, seis ganados en fila y otra vez perdieron la final, esta vez en aquella absurda serie final contra las Águilas del América.

En el Clausura 2014, ocho victorias seguidas, pero en esa ocasión ni siquiera llegaron a la final, se quedaron en cuartos.

En el Clausura 2020, seis encuentros ganados, pero como una muestra más de su mala suerte, el torneo ni siquiera terminó, debido a la pandemia.

Y en el Clausura 2021, otra vez se presenta una buena racha, han llegado a seis... ¿dónde terminarán?, porque la realidad es que en Cruz Azul las rachas no valdrán, si no hay título.