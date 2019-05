Las ceremonias de pesaje que casi terminan a golpes

Lo sucedido durante el pesaje previo a la pelea entre Saúl Álvarez y Daniel Jacobs no es nuevo en el boxeo. En varias ocasiones, los púgiles son dominados por las emociones y terminan con golpes y/o insultos. El problema es que no siempre sólo ellos salen golpeados.



Edecán aventada

En diciembre y como parte de la cartelera encabezada por Saúl Álvarez y Rocky Fielding, los púgiles Ryan García y Braulio Rodríguez se empujaron. Sin embargo, una de las edecanes que estaba a un costado fue impactada por uno de los boxeadores.



Derechazo esquivado

En octubre del año anterior, Terence Crawford y José Benavidez Jr. se enfrentaron, pero en la ceremonia de pesaje, el primero perdió los estribos y lanzó a su rival un golpe con la mano derecha, el cual apenas fue esquivado. Los colaboradores de ambos llegaron a controlar la situación.

El año pasado, el propio "Canelo" casi se lía a golpes con el kazajo Gennady Golovkin en plena ceremonia de pesaje. Aquella vez, a diferencia de Jacobs, el kazajo no respondió.