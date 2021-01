Las Chivas del Guadalajara tendrán su serie documental en streaming

Aunque hace unos meses Amaury Vergara, actual dueño y presidente del Club Deportivo Guadalajara, junto a Rodolfo Guzmán, presidente de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (COFIEJ), dieron a conocer que estaban trabajando en una serie documental sobre el equipo de fútbol Las Chivas, es ahora la plataforma que transmitirá este proyecto quien dio algunos detalles más sobre ella.

Fue durante el evento Prime Video Presents México que se llevó a cabo este martes, que el servicio streaming detalló que será una serie limitada (será una única temporada), la cual mostrará el impacto que este equipo ha tenido no sólo dentro del país, sino también fuera de él.

Acerca de los momentos que abarca la serie, la plataforma informó que el proyecto que seguirá el Club Deportivo Guadalajara y a los retos que enfrentaron en la más reciente temporada, que fue directamente impactada por la pandemia de Covid-19.

Por ello la serie se limitará a mostrar exclusivamente el ámbito deportivo que tiene que ver con el equipo de futbol y no ahondará en algunos de sus integrantes actuales o quienes han pasado por sus filas.

Esta no es la primera vez que el equipo deportivo salta de la cancha a las pantallas, en 2018 se estrenó "Chivas: La película", dirigida por Rubén R. Bañuelos e Iván López Barba y muestra a uno de los equipos más grandes de México en el peor momento de su historia y cómo le ayuda la llegada de su nuevo pastor.

Hasta este martes la serie del Rebaño Sagrado no tiene fecha de estreno.