Las cinco claves de la derrota de México ante Argentina

A-AA+

Las expectativas eran altas. Enfrentar a una Selección de Argentina que había sido derrotada por Arabia Saudita, era una oportunidad inmejorable para que México por fin terminara con su mala racha ante la Albiceleste.

Sin embargo, no fue así y el Tricolor cayó (2-0) de nueva cuenta ante la Selección Argentina, quien dio un salto a la segunda posición del Grupo C; México es último con un punto.

Pero, ¿cuáles son las caves de la derrota del equipo de Gerardo Martino?

Gerardo Martino se traicionó

"El Tata" decidió dejar su conocido 4-3-3 por el 5-3-2 y lo pagó caro. Sólo 55 minutos logró contener y después cayó el gol de Lionel Messi; cuando quiso cambiar ya era tarde.

Alexis Vega e Hirving Lozano estuvieron todo el partido solos y terminaron por salir de cambios; el desgaste fue mayúsculo.

Delanteros en mal momento

Raúl Jiménez entró cuando volvió el parado 4-3-3, pero ni Uriel Antuna o Roberto Alvarado pudieron ponerle balones a modo. Además, de que el atacante de los Wolves no vive su mejor momento.

Ya sin Alexis Vega, ni Hirving Lozano, se creía que Henry Martín o Rogelio Funes Mori entrarían para apoyar en el ataque a Jiménez, pero no fue así y se quedaron en el banquillo.

La ausencia de Edson Álvarez

Edson Álvarez es en la actualidad, junto al Chucky" Lozano, el mejor mexicano del momento en el futbol europeo; sin embargo, no entró al choque ante Argentina. Inexplicable acción de Gerardo Martino.

Lesión de Andrés Guardado

Andrés Guardado, quien tenía un gran partido en el medio campo, tuvo que ser sustituido en el primer tiempo debido a una lesión, por Erick Gutiérrez; el futbolista del PSV no entró en buen ritmo.

Héctor Herrera fuera de ritmo

Lo de Héctor Herrera simplemente es inaceptable. El futbolista del Houston Dynamo jugó, de manera inexplicable, los 90 minutos y él fue quien dejó sin marca a Lionel Messi en su gol. El nivel del mediocampista fue muy limitado.