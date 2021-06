Las condiciones para que Messi renueve con Barcelona

Lionel Messi firmaría un contrato que lo ligaría con el Barcelona los próximos 10 años, de acuerdo a medios de comunicación de Argentina.

El objetivo sería que juegue dos años más con el cuadro blaugrana, dos más en la MLS con el Miami, y seis como socio estratégico del club.

Esto significaría que la Copa del Mundo de Qatar sería la última de Messi en su carrera profesional. Y colgaría los botines en cuatro años.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, comentó que las negociaciones para que el futbolista permanezca con el equipo "van por buen camino".

"Queremos hacer un contrato nuevo con Leo, va bien, pero no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte, por la nuestra sabemos el marco de posibilidades que tenemos en el Barça en el tema económico", dijo.