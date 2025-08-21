Las estrellas del tenis brillan bajo luces exteriores 'amigables' en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Cuando las luces de la cancha se encienden en el Abierto de Estados Unidos, las estrellas del tenis brillan bajo una iluminación diseñada para reducir la contaminación lumínica.

Las lámparas alrededor del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows direccionan la luz hacia los jugadores sin dispersarla hacia los cielos circundantes.

El complejo del estadio es el único recinto deportivo profesional certificado por una organización que intenta preservar el cielo nocturno en todo el mundo. En toda América del Norte y Canadá, escuelas y parques locales también han cambiado sus luces en campos de béisbol, pistas de atletismo y otros terrenos de recreación para preservar su vista de las estrellas y proteger la fauna local.

Las luces nocturnas pueden interrumpir la migración de aves y confundir a criaturas nocturnas como ranas y luciérnagas. Las luces en los campos deportivos son especialmente brillantes y frías, y a menudo proyectan su resplandor en los vecindarios.

En renovaciones durante la última década, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) cambió las bombillas de halogenuros metálicos por luces LED de protección. Las 17 canchas del complejo de Flushing Meadows, incluyendo el estadio Arthur Ashe, y cinco canchas de práctica recibieron la certificación de amigables con el cielo nocturno el año pasado.

Los directivos de la USTA querían la mejor iluminación posible en sus canchas, que también resultara amigable con los cielos oscuros. Su empresa de iluminación sugirió encontrar un equilibrio que fuera satisfactorio a las multitudes y a los productores de televisión mientras se reducía el desbordamiento hacia el entorno circundante.

"Este es un evento internacional que tiene un impacto en la comunidad", dijo Chuck Jettmar, director gerente de proyectos de capital e ingeniería de la USTA. "Minimicemos eso y asegurémonos de que todos estén contentos con ello".

Los partidos de la fase de clasificación del Abierto de Estados Unidos esta semana estuvieron marcados por el ruido de los jugadores, el canto de los grillos y los aplausos del público.

Las luces en Flushing Meadows brillan a una cuarta parte de su brillo cuando las canchas se alquilan para jugar durante el año. Están aprobadas por DarkSky International, una organización sin fines de lucro que otorga designaciones similares a ciudades y parques nacionales. El grupo amplió su enfoque para incluir estadios deportivos en los últimos años y ha certificado más de 30 recintos desde 2019, incluyendo campos de fútbol americano de secundaria y campos de fútbol juvenil.

"Vivimos en un mundo donde necesitamos interactuar unos con otros en el entorno nocturno, y eso está bien", dijo Drew Reagan, portavoz de DarkSky. "Eso es algo hermoso y hay una manera de hacerlo responsablemente."

La organización generalmente aprueba propuestas en campos deportivos antes de que se instalen o reemplacen las luminarias. Una vez que la construcción está completa, un representante mide el resplandor y el deslumbramiento contra un conjunto de pautas que benefician la noche.

Renovar un campo teniendo en cuenta los cielos oscuros puede costar entre un 5% y un 10% más que la iluminación deportiva tradicional, según James Brigagliano, quien dirige el programa de iluminación deportiva al aire libre de DarkSky. Los recintos pueden requerir algunas luminarias adicionales ya que la luz que emiten es más dirigida.

La mayoría de los estadios realizan el cambio durante el mantenimiento y la renovación programados, trabajando con la empresa de iluminación deportiva Musco. La empresa ilumina más de 3.000 recintos al año, incluyendo estadios de fútbol americano universitario, canchas de tenis y patios de ferrocarril.

En el Parque Superstition Shadows en Apache Junction, Arizona, los niños juegan T-ball y béisbol por las noches, cuando la oscuridad ofrece un breve respiro del calor del verano. El departamento de parques y recreación de la ciudad reemplazó sus luces ya envejecidas con luminarias protegidas y amigables con el cielo oscuro el año pasado con fondos del gobierno federal y local.

La gente se aventura a Apache Junction en parte porque "pueden salir de la ciudad y aún ver las estrellas", dijo Liz Langenbach, directora de parques y recreación de la ciudad. La ciudad está en el borde del área metropolitana de Phoenix, bordeada por montañas ondulantes y desiertos extensos.

En la Université Sainte-Anne en Canadá, los estudiantes corren en una nueva pista y campo de fútbol equipados con luces que DarkSky aprobó el año pasado. Los investigadores de la universidad estudian animales nativos y nocturnos como el búho serrano del norte.

Las luces son "buenas para todos", dijo Rachelle LeBlanc, portavoz de la universidad. "Para el turismo, para nuestros estudiantes, para nuestros vecinos, para los animales con los que compartimos nuestro campus."

Las luces nocturnas dañan el entorno circundante sin importar cuán protegidas estén. Los campos aprobados por DarkSky aún permiten que una pequeña fracción de su luz se dirija hacia arriba, ya que es necesario para seguir el rastro de las pelotas voladoras.

"Puedes tener la mejor iluminación de estadio, la más cuidadosamente diseñada del mundo, y aún estás creando contaminación lumínica", dijo Travis Longcore, experto en contaminación lumínica urbana de la Universidad de California, Los Ángeles.

Las canchas del Abierto de Estados Unidos están al lado de las luces brillantes de Manhattan y Queens, por lo que solo pueden oscurecer una porción del cielo. Pero DarkSky dice que cada luminaria marca la diferencia, y un estadio profesional puede influir en otros.

"No estoy diciendo que nosotros, como humanos, tengamos que apagar todas las luces", dijo Longcore. "Creo que tienes que hacer mejoras desde donde estás."