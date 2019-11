Las frases de Peláez en su presentación con Chivas

Ricardo Peláez se ha caracterizado por dejar frases llamativas durante la presentación con los equipos en los que ha trabajado. Lo hizo en América, Cruz Azul y ahora también en Chivas. Estas son algunas de las frases que dejó, precisamente en la conferencia de prensa del martes por la mañana:

"En Chivas se habló de problemas de descenso hasta el fin de semana pasado. Desde hoy, sólo se hablarán de campeonatos".

"(Chivas) es una gran oportunidad que me brinda la vida".

"No elijo a este cuerpo técnico porque ganaron los últimos partidos. Lo elijo por la gran gestión humana que tiene Luis Fernando Tena".

"Guadalajara no puede pensar en otra cosa que no sea campeonatos".

"Regreso a un equipo en el que tuve la oportunidad de brindarme adentro de la cancha; ahora lo voy a ser desde afuera".