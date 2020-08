Las indisciplinas que se han registrado en las Chivas

No pasa semanas, meses o torneos en los que el Guadalajara sea noticia por las indisciplinas de sus futbolistas. Recurrente es hacer una lista de casos en los cuales los jugadores del Rebaño están inmiscuidos en algún escándalo ya sea por fiestas o hasta por asuntos que involucran a las revistas del corazón.

OMAR BRAVO Y ALBERTO MEDINA

En agosto del 2014, Omar Bravo y Alberto Medina chocaron en sus vehículos estando alcoholizados.

MARCO FABIÁN

El ahora atacante del FC Juárez, fue famoso en Guadalajara por sus fiestas en días de entrenamiento, las cuales se alargaban hasta hartas horas de la noche, lo que provocaba que los vecinos se quejaran.

CHRISTIAN CALDERÓN y URIEL ANTUNA

Previo a la jornada 8 del Clausura 2020, salieron a la luz castigos a Cristian Calderón y Uriel Antuna.

El Chicote fue visto en un concierto después de la derrota del Rebaño ante el Cruz Azul.

Y a Antuna, una revista lo evidenció en estado inconveniente en una fiesta, y además lo acusaron de coquetear con una actriz.

JAVIER LÓPEZ, MIGUEL PONCE Y JOSECARLOS VAN RANKIN

Trascendió que los tres futbolistas fueron sancionados por haber salido una noche antes de un partido. La directiva no negó no confirmó el hecho.

HEDGARDO MARÍN

El defensor tuvo varias indisciplinas. Primero se dijo que metió a mujeres en la concentración y después chocó su vehículo a altas horas de la madrugada.

ALAN PULIDO

El delantero no viajó a un juego de visita por estar lesionado y fue captado "recuperándose" en una fiesta.

JAVIER LÓPEZ

Hay varios incidentes que señalan a Eduardo López. Se le ha captado en una fiesta en una alberca con varias mujeres y rompiendo la cuarentena saliendo a la calle sin cubre bocas.

URIEL ANTUNA Y ALEXIS VEGA

Los jugadores Uriel Antuna y Alexis Vega suben un video a redes sociales donde se les ve en una fiesta tomando sin tomar medidas de sanidad por la pandemia.