Las medidas sanitarias en el estadio para el Mazatlán vs Necaxa

El partido entre el Mazatlán y el Necaxa, correspondiente a la Jornada 1 del Guardianes 2021, será el único del fin de semana con asistencia de público.

Tras recibir la aprobación de la Liga MX y las autoridades sanitarias locales y estatales, el Mazatlán permitirá el 40% de su aforo para el debut del equipo en el año.

Aquí puedes conocer las medidas que deben seguir las personas que asistan al estadio Kraken.

-Respetar asientos bloqueados

-No saludar ni de beso ni con la mano

-Sana distancia de 1.5 metros

-Evitar congregaciones

-Lavado de manos constante con agua y jabón

-Uso de gel antibacterial

-No tocarse la cara

-Estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo o un pañuelo

-Uso obligatorio de cubrebocas

-Evitar compartir objetos

-No mochilas

-No bolsas grandes de mujer

-No fumar