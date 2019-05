Las opciones del "Canelo" Álvarez para pelear en México

Aunque se ha convertido en el hijo pródigo de la "Meca del Boxeo", Saúl Álvarez sueña con llevar su nombre a otras partes del mundo, por lo que Golden Boy Promotions -empresa que maneja los destinos del "Canelo"- ya trabaja en dos posibles sedes para combates en lo que resta de 2019 y 2020.

Eso sí, ambas son pedidos del propio púgil: México e Inglaterra.

Óscar de la Hoya, principal dirigente de la empresa, revela que el "Canelo" puede pelear próximamente en el Estadio Azteca, el estadio Akron o hasta en Wembley. "Se ha mencionado más y más esa posibilidad (de pelear en México), pero estamos concentrados primero en el 4 de mayo (contra Daniel Jacobs). Eso sí creo que en septiembre es posible, porque él me ha expresado que quiere pelear en Inglaterra, en México, la cual es su primera opción, porque es su tierra natal, así que veremos cuáles son las opciones", reconoce De la Hoya, en charla con EL UNIVERSAL Deportes. "El Estadio Azteca y el de Guadalajara son las opciones".

"Lo de Wembley también es muy posible. Él me ha expresado que quiere pelear en Inglaterra y obviamente también quiere figurar en México, delante de su público".

Lo que explica que entre en la ecuación el estadio de las Chivas, ya que Saúl sueña con celebrar un combate en su tierra, ahora que está en lo más alto del boxeo.

"Sí hay una propuesta para pelear en México. Lo vamos a analizar y, si es algo que conviene a Saúl, por qué no", expresa Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions. "Puede ser en septiembre, pero hay dos o tres ofertas. No necesariamente tiene que ser en la Ciudad de México, puede ser en Guadalajara, en el estadio de las Chivas".