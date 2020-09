Las otras "renuncias" de Lionel Messi

México.- No es la primera vez que a Lionel Messi no le dejan "renunciar" a un equipo de futbol.

El argentino ha amagado en otras ocasiones con dejar de vestir una camiseta, pero se retractó a los pocos meses de expresar sus sentimientos.

En 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario con la Albiceleste, Leo se retiró del combinado nacional.

"Pensándolo mucho en el vestidor, creo que ya está para mí la selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté muchas veces, ser campeón con Argentina. Son cuatro finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio", comentó Messi, tras volar su cobro en la tanda de penaltis frente a Chile en el MetLife Stadium.

"Ya tomé la decisión. Hice todo lo posible para intentar ganar algo y la verdad es que ya está. No se dio, no lo pude conseguir. Ya lo venía pensando. Era esta o ya está. Hice todo lo posible y no se me dio".

Un mes después, el 10 comunicó que volvería a vestir la camiseta de la Argentina.

Cuatro años más tarde, Messi reconoció sus intenciones de partir del club blaugrana, pero cambió su decisión ya que podría haberse ido a un juicio con el Barcelona.