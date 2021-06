Las sorpresas en la prelista de Gerardo Martino rumbo a la Copa Oro

Además de la aparición de Javier Hernández y Rogelio Funes Mori en la lista preliminar de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Oro, hay otros futbolistas que aparecieron y que pueden considerarse una sorpresa.

Diego Reyes

El central de los Tigres ha sido prácticamente borrado de las convocatorias desde que llegó Gerardo Martino. Con los Tigres no tuvo un buen semestre, jugando más que nada por las lesiones de sus compañeros. Reyes con la Selección tiene 65 juegos y dos goles marcados.

José David Ramírez

"El Avión" Ramírez del León es la primera vez que es "prellamado" por la Selección Mexicana Absoluta, a lo más que había llegado era a ser seleccionado Sub 20.

Roberto Carlos de la Rosa

De la Rosa, delantero del Pachuca, es Sub 21. No ha sido considerado para la Preolímpica. En el torneo que acaba de terminar hizo cuatro goles.

Santiago Giménez

El hijo del "Chaco", Christian Giménez, ha sido llamado a entrenamientos con la Mayor y ha participado en algunos partidos con la Sub 23. Se fue en cero goles en el torneo regular y anotó un par en la Liguilla.

Efraín Álvarez

El volante del Galaxy de Los Ángeles no fue llamado al preolímpico por Jaime Lozano, pero en cambio, Gerardo Martino lo llamó para algunos juegos por Europa.