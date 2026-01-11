logo pulso
¡CON NUEVOS BRÍOS!

Las Súper Águilas vuelan de nuevo

Por AP

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Las Súper Águilas vuelan de nuevo

Victor Osimhen anotó un gol y asistió en otro para que Nigeria venciera el sábado 2-0 a Argelia, asegurando un lugar en las semifinales.

Las Súper Águilas, que no tuvieron una preparación ideal para el torneo después de que se reportó que no les pagaron los bonos, enfrentarán el miércoles al anfitrión Marruecos en la segunda semifinal en Rabat.

Necesitaron paciencia en Marrakech contra el equipo con la mejor defensa del torneo después de no aprovechar sus oportunidades en la primera mitad: Akor Adams disparó por encima cuando solo tenía a Luca Zidane en la portería de Argelia para vencer, y le despejaron otro intento Calvin Bassey en la línea.

Osimhen finalmente anotó justo después del descanso cuando cabeceó el balón en dirección contraria al movimiento de Zidane desde el centro de Bruno Onyemaechi.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fue el primer gol que concede en el torneo Zidane, cuyos padres estaban nuevamente en las gradas.

Pero fue rápidamente seguido por el segundo.

Un juego de construcción paciente precedió al pase de Alex Iwobi a Osimhen, quien desinteresadamente jugó el balón con Adams, quien eludió al Zidane que salía apresuradamente y empujó el balón a la red vacía al 57.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, reaccionó con tres cambios, incluyendo la salida del capitán Riyad Mahrez y el delantero estrella Ibrahim Maza, pero no hubo nada que los Zorros del Desierto pudieran hacer para volver al juego contra los confiados y seguros nigerianos, que se mantuvieron en control durante todo el partido.

Adams golpeó el poste al intentar anotar el tercero de su equipo.

El tres veces campeón, Nigeria, que perdió la final de la pasada edición ante Costa de Marfil, está buscando ganar el título por primera vez desde 2013. Esto ayudaría a compensar la decepción de no clasificar para el Mundial — en contraste con Argelia.

