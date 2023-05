Las victorias más dolorosas en la historia entre Rayados y Tigres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de 130 ediciones del Clásico Regio, Rayados y Tigres han sido verdugos el uno del otro en múltiples ocasiones. Finales, descensos, eliminaciones en Liguilla, goleadas históricas son algunos de los elementos que adornan esta histórica rivalidad que esta tarde, tendrá un episodio más en los recuerdos de uno y las pesadillas del otro.

Esta vez, en la edición 131, está en juego el pase a la gran final del Clausura 2023, en una temporada en la que los dos equipos vivieron una campaña con realidades distintas.

Por un lado, los Rayados firmaron una temporada histórica de 40 puntos con récord institucional, Rogelio Funes Mori anotó 12 goles y por supuesto, en el banquillo contaron con la presencia del técnico más ganador en la historia del club, Víctor Manuel Vucetich.

Por el otro lado, Tigres vivió dos cambios de entrenador, primero tuvo a Diego Cocca, después a Marco Antonio 'Chima' Ruiz y ahora están con Robert Dante Siboldi, quien parece haber enderezado el barco. Por donde se lo mire, esta no será una noche cualquiera en Nuevo León.

Antes de que se diera el primer enfrentamiento en Liguilla entre Rayados y Tigres, se dio un episodio particular entre ambos equipos ya que, lo que debería ser una goleada humillante para La Pandilla, no cuenta en los registros oficiales.

Hablamos del Clásico 61 disputado en el Estadio Tecnológico, que ganaron los felinos con marcador 6-3, en lo que sería el clásico con más goles en la historia, pero terminó por ser "anulado" debido a la indebida alineación de Osmar Donizete.

- Clausura 2003: Ahora sí, en fase final de Liga MX. Hace 20 años, se veían las caras en semifinales y los Rayados de Daniel Alberto Passarella propinaron un 4-1 a los Tigres en el Estadio Universitario. Ese día, el técnico argentino abandonó el campo de juego haciendo la seña de 4 goles con la mano.

- Copa MX 2013: esa vez, en el Estadio Tecnológico, Rayados y Tigres vivieron un empate agónico que forzó la definición por penaltis en los cuartos de final de la Copa MX. Finalmente, el Monterrey avanzó y los jugadores albiazules posaron enfrente de la zona donde se encontraba la afición auriazul.

- Clausura 2017: ya en la era dorada de Tigres, los felinos golearon 4-1 con doblete de Gignac a su acérrimo rival en el Volcán y liquidaron la serie de cuartos de final desde la ida, aunque en la vuelta, el francés se despachó con otro doblete y festejó acostado en el césped del Gigante de Acero frente a la afición de Rayados.

- Apertura 2017: la primera final entre ellos. Después de años de batallas, llegó la primera final. Tras un empate 1-1 en el Volcán, los Tigres fueron a dar un golpe de autoridad a los Rayados en el Gigante de Acero con goles de Eduardo Vargas y Francisco Meza.

- Liga de Campeones CONCACAF 2019: Año y medio más tarde, el Monterrey tuvo su venganza, ahora en escenario internacional. Un gol de Nicolás Sánchez en la ida le dio la victoria a Rayados que nuevamente definía una final contra Tigres como local. Esa noche, el defensor argentino volvió a convertirse en héroe y venció a Nahuel Guzmán con un gol de penalti que, a pesar de que Gignac empató el marcador, no alcanzó para superar el global que pertenecía al Monterrey y se proclamó campeón de la Concachampions.