Le imponen portero argentino al Atlético de San Luis

En el Atlético de San Luis hay jugadores que serán titulares por decreto proveniente desde Madrid.

Así lo deja ver la llegada del portero argentino Werner, activo del club colchonero que fue prestado al cuadro mexicano para que tuviera actividad.

El diario "Mundo Deportivo" de España resalta que el guardameta ha sido prestado por tercera ocasión en menos de un año por los Colchoneros buscando que tenga actividad, aunque sus credenciales no son las más impresionantes.

A inicios del año futbolístico fue al Huesca dónde en ocho juegos recibió 24 goles, así que el Atlético decidió llevarlo a la Segunda División con el Málaga pero ese equipo decidió no arriesgarse y no lo hizo jugar un solo minuto.

Ahora llega a San Luis para reactivarse y el cuadro español recupere un poco de lo que pagó por él, poco más de un millón de dólares.

Ahora hay que ver qué dice a todo esto Alfonso Sosa, técnico del Atlético San Luis y su portero "titular" Carlos Felipe Rodríguez.