"Leaño cree bastante en nosotros", dice Sepúlveda

En su momento el entonces técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, dijo que estaba en desventaja por jugar con mexicanos, declaraciones que tomaron mucha polémica y hoy, Gilberto Sepúlveda dice que el nuevo técnico interino Marcelo Michel Leaño es todo lo opuesto al "Rey Midas" en ese sentido, entre otras cosas.

"Con el profe Leaño hay bastante comunicación, el cree bastante en nosotros, cree mucho en nuestra capacidad, cree totalmente en la idea que tiene y nosotros estamos convencidos de la idea que él nos propone y sobre todo, también porque con él se ha dado bastante comunicación, ya que a muchos de nosotros nos conoce de procesos anteriores en fuerzas básicas. Siempre ha estado muy cercano por el tema de casa club, es apegado y han sido tres días muy importantes para todos nosotros".

En los trabajos que ha realizado el Guadalajara con Leaño, siempre pide intensidad, se tenga o no el balón, tanto para ir a recuperar o en su defecto, para abrir espacios y desestabilizar al rival, así lo precisó "Tiba".

"Han sido días bastante importantes, es un Clásico y cuando se da esta semana, todos estamos esperando el día, la verdad que estos tres días los hemos trabajando muy intensos, la verdad siempre ha sido así".

Respecto a las declaraciones de Roger Martínez, quien comentó que América es el más grande y que desde que está en México solamente una vez ha visto a Chivas en Liguilla y que fue por repechaje, esto contestó "Tiba".

"Lo que pienso de eso, es que cada quien en Cásico lo vive de manera diferente, lo actúa, él tiene su manera, respetable y lo veo de manera distinta y no me causa nada, no me mueve mucho, es respetable lo que piensa y dice y no me ha movido mucho".

El Clásico lo prevé parejo Sepúlveda, para él la diferencia de puntos no dice mucho y el próximo sábado, aseguró que demostrarán de qué están hechos, al tiempo que reconoció el que su rival esté mejor ubicado en la tabla general.

"Ha hecho un gran trabajo, es notable porque están en los primeros lugares de la tabla, nadie tiene duda pero hablamos más de lo que nosotros vamos a hacer el fin de semana. Estamos enfocados en nuestro trabajo, idea de juego más allá de cómo gana América, de que no es tan convincente o que sí, pero para nosotros es un Clásico, es muy importante para la institución y ese tipo de comentarios nos generan muy poco, porque en la cancha debemos demostrar".