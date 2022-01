Leaño destaca la contundencia en la victoria del Guadalajara

Marcelo Michel Leaño, técnico del Guadalajara, destacó la contundencia de su equipo en el primer juego de la temporada, en el que vencieron al Mazatlán. Sabiendo que el rival es de los más flojos en la Liga MX, Leaño lo quiso destacar, justificando su triunfo.

"Fue un partido donde el marcador es muy holgado, y no representa lo que fue el juego, el rival hizo las cosas bien, nos hizo las cosas difíciles desde el torneo pasado, y por eso destaco por completo la personalidad que tuvo el equipo, y que ante rivales que se paran atrás, había que tener paciencia para abrirlos".

Criticó que a mediados del primer tiempo, el equipo decayó: "Del minuto 10 al 25, bajamos mucho, lo tengo que revisar, no hay que confiarse y después la contundencia fue clave. Alexis muestra lo que quiere lograr en el Guadalajara. Zaldívar que es un referente de gol y lo que hace 'Lalo' no es sorpresa. Se tuvo contundencia, algo que en la temporada pasada nos costó".

Mas refirió que la fuerza del conjunto, no son las individualidades: "La fortaleza del equipo, es el equipo. Cuando tienes solidez como conjunto, se cobra relevancia mayor". En discurso populista, agradeció a la poca afición que se hizo presente en el estadio ubicado en Zapopan.

"Quiero hacer un reconocimiento a la afición que se brindó en todo momento al equipo. No hemos logrado nada, pero lo dimos todo por ellos. Queremos que la gente que venga lo pase bien, y queremos que la gente se la siga pasando bien".

Sobre si con esta victoria, el refuerzos Roberto Alvarado tendrá que luchar más para ser titular, comentó: "Alvarado puede jugar cinco posiciones: Extremo por las bandas, interior por ambos lados y de media punta. Por la idea de juego que tenemos nosotros, le encontraremos acomodo.

"Cuando salga negativo de Covid, se deberá buscar un lugar, y de igual forma Ricardo Angulo, que hoy le tocó esperar, pero cuando entró lo hizo muy bien. Cuento mucho con él. Hay que generar ese nivel de competencia, pues es lo que saca adelante a los equipos"